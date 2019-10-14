Смог в Томске — результат лесных пожаров

В минувшие выходные томичи жаловались в редакцию ТВ2 на смог в городе и запах гари. Как выяснилось сегодня, причиной этого смога стали лесные пожары, в том числе и в Тимирязевском лесничестве.

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, за выходные было потушено 7 лесных пожаров. Огонь потушен на землях лесного фонда в Шегарском, Асиновском, Кожевниковском, Тегульдетском и Томском районах на общей площади 84,26 гектара.

Причина возгораний — нарушение правил пожарной безопасности местным населением.





Сейчас в регионе продолжают действовать три лесных пожара на площади 2,05 гектара в Асиновском, Тимирязевском и Шегарском лесничествах. На их ликвидации задействованы семь работников пожарно-химической службы, трактор и пожарная машина.





В лесах Томской области по условиям погоды установилась высокая пожарная опасность — 3,6 балла из 5.





В случае обнаружения лесного пожара администрация Томской области просит звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны» — 8 800 100 9400 (звонок бесплатный). Также можно воспользоваться мобильным приложением «Береги лес» (доступно в сервисах Google Play, App Store, Windows Store и действует на всей территории страны).