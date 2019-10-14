Смог в Томске — результат лесных пожаров
В минувшие выходные томичи жаловались в редакцию ТВ2 на смог в городе и запах гари. Как выяснилось сегодня, причиной этого смога стали лесные пожары, в том числе и в Тимирязевском лесничестве.
Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, за выходные было потушено 7 лесных пожаров. Огонь потушен на землях лесного фонда в Шегарском, Асиновском, Кожевниковском, Тегульдетском и Томском районах на общей площади 84,26 гектара.
Причина возгораний — нарушение правил пожарной безопасности местным населением.
Сейчас в регионе продолжают действовать три лесных пожара на площади 2,05 гектара в Асиновском, Тимирязевском и Шегарском лесничествах. На их ликвидации задействованы семь работников пожарно-химической службы, трактор и пожарная машина.
В лесах Томской области по условиям погоды установилась высокая пожарная опасность — 3,6 балла из 5.
В случае обнаружения лесного пожара администрация Томской области просит звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны» — 8 800 100 9400 (звонок бесплатный). Также можно воспользоваться мобильным приложением «Береги лес» (доступно в сервисах Google Play, App Store, Windows Store и действует на всей территории страны).
Для справки: Всего с начала года в Томской области ликвидирован 201 лесной пожар на общей площади 1992,31 гектара при средней площади одного возгорания 9,91 гектара. Большая часть из них произошла в Верхнекетском (48 лесных пожаров), Томском (41) и Асиновском (27) районах.
В течение первых суток был ликвидирован 181 лесной пожар, что составляет 90 %. 177 ликвидированных пожаров тушились в наземной зоне применения сил и средств, 22 – в авиационной зоне применения сил и средств, 2 – в зоне контроля.
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