СМИ: Зарплата учителей в Томской области практически равна средней по региону

Напомним, в июне в Томске прошел пикет бюджетников. Работники школ, детских садов и учреждений культуры города потребовали повысить окладную часть до 45 % от всей зарплаты, так как она не дотягивала до 30 %. Остальная часть оплаты труда — компенсационные и стимулирующие выплаты, они составляют 70 %.



В начале июля заммэра Ирина Ярцева рассказала, что администрация повысит окладную часть работникам образования и культуры с 1 сентября.





Вопрос по зарплатам бюджетников входит в «майские указы» Владимира Путина. Он их подписал в 2012 году, в день вступления в должность президента. Всего в «майских указах» содержится 218 поручений правительству на 2012-2020 годы. Среди поручений, например, доведение к 2020 году числа высокопроизводительных рабочих мест до 25 млн, обеспечение жильем 60 % нуждающихся в этом семей. Один из самых больших блоков указов касается соцполитики, в частности, зарплат бюджетников.



По последним данным Томскстата, средняя заработная плата в сфере образования на начало 2019 года в Томской области составляла более 36 тысяч рублей. Бюджетники отмечали, что на самом деле она намного меньше.





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