СМИ: в Кремле потребовали прекратить штрафовать за посты про Путина и чиновников

В администрации президента попросили МВД разъяснить в региональных подразделениях практику применения закона о неуважении к власти. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле и собеседника, близкого к руководству МВД.





В частности, в Кремле провели консультации с МВД и объяснили, что закон о неуважении к власти распространяется на президента, правительство, суды и Федеральное Собрание, а также потребовали прекратить штрафовать из-за публикаций про мэров, губернаторов или полицейских.





Кроме того, по словам источника «Дождя», решено не наказывать и в случаях, которые касаются высказываний в адрес президента Владимира Путина. По его словам, запрещено оскорбление президента как института, а не как конкретного лица.