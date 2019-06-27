СМИ: в Кремле потребовали прекратить штрафовать за посты про Путина и чиновников
В администрации президента попросили МВД разъяснить в региональных подразделениях практику применения закона о неуважении к власти. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле и собеседника, близкого к руководству МВД.
В частности, в Кремле провели консультации с МВД и объяснили, что закон о неуважении к власти распространяется на президента, правительство, суды и Федеральное Собрание, а также потребовали прекратить штрафовать из-за публикаций про мэров, губернаторов или полицейских.
Кроме того, по словам источника «Дождя», решено не наказывать и в случаях, которые касаются высказываний в адрес президента Владимира Путина. По его словам, запрещено оскорбление президента как института, а не как конкретного лица.
Владимир Путин подписал закон о «явном неуважении к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ» 18 марта 2019 года.
За оскорбление общества и государственных символов штраф составляет 30-100 тыс. рублей (вместо 1000-5000 рублей). За повторное нарушение — от 100 до 200 тыс. рублей, если оно происходило больше двух раз — до 300 тыс. или арест на 15 суток. Публикация постов, проявляющих неуважение к власти, будет приравнена к мелкому хулиганству. За первую такую публикацию в течение года грозит штраф 30-100 тысяч рублей, за вторую — штраф 100-200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток, последующие разы — штраф 200-300 тысяч рублей или арест.
Адвокат правозащитного центра «Агора» Дмитрий Джулай комментировал, что закон вводит много «резиновых» формулировок — например, «недостоверная информация», «общественно значимая информация», «неприличная форма», но не объясняет, что это такое, а потому их трактовка остается на усмотрение судов.
Накануне Абаканский суд прекратил административное дело о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП) против местного жителя Вячеслава Шоева за пост про губернатора Хакасии Валентина Коновалова. До решения суда местные власти сообщали, что Коновалов «был крайне удивлен» составлением протокола за публикацию про него.
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