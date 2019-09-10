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10 сентября,
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СМИ: назначен новый глава томского УМВД

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Назначен новый начальник УМВД по Томской области. Ведомство возглавил Демьян Лаптев. Приказ о назначении полковника полиции на руководящую должность президентом России уже подписан, сообщает ВГТРК.  Однако официально он нигде не опубликован.

СМИ: назначен новый глава томского УМВД

Полковник полиции Демьян Лаптев ранее возглавлял отдел собственной безопасности «Кавказ» РУСБ ГУСБ МВД России, служил в УМВД в Иркутской области, где отвечал за борьбу с преступлениями на потребительском рынке. 


Два года назад он в должности начальника 17-го отдела «К» одного из управлений собственной безопасности МВД России получил от председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина ведомственную награду за «достойное, с высоким профессионализмом исполнение служебных обязанностей».

Ранее пост главы УМВД по Томской области занимал Александр Будник. В сентябре 2019 года он покинул эту должность, временно исполняющим обязанности руководителя был назначен полковник полиции Петр Шмер.


Александр Будник был назначен 1 ноября 2016 года, после того как предыдущий глава Игорь Митрофанов ушел на пенсию. Игорь Митрофанов был фигурантом нескольких уголовных дел — злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество при получении выплат и получение взятки. 29 августа Ленинский районный суд назначил Игорю Митрофанову наказание в виде 8 лет лишения свободы условно, а также выплату штрафа в размере трехкратной суммы взятки - 6,4 миллиона рублей.

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