СМИ: назначен новый глава томского УМВД

Назначен новый начальник УМВД по Томской области. Ведомство возглавил Демьян Лаптев. Приказ о назначении полковника полиции на руководящую должность президентом России уже подписан, сообщает ВГТРК. Однако официально он нигде не опубликован.

Полковник полиции Демьян Лаптев ранее возглавлял отдел собственной безопасности «Кавказ» РУСБ ГУСБ МВД России, служил в УМВД в Иркутской области, где отвечал за борьбу с преступлениями на потребительском рынке.





Два года назад он в должности начальника 17-го отдела «К» одного из управлений собственной безопасности МВД России получил от председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина ведомственную награду за «достойное, с высоким профессионализмом исполнение служебных обязанностей».