СМИ: назначен новый глава томского УМВД

Назначен новый начальник УМВД по Томской области. Ведомство возглавил Демьян Лаптев. Приказ о назначении полковника полиции на руководящую должность президентом России уже подписан, сообщает ВГТРК. Однако официально он нигде не опубликован.
Полковник полиции Демьян Лаптев ранее возглавлял отдел собственной безопасности «Кавказ» РУСБ ГУСБ МВД России, служил в УМВД в Иркутской области, где отвечал за борьбу с преступлениями на потребительском рынке.
Два года назад он в должности начальника 17-го отдела «К» одного из управлений собственной безопасности МВД России получил от председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина ведомственную награду за «достойное, с высоким профессионализмом исполнение служебных обязанностей».
Ранее пост главы УМВД по Томской области занимал Александр Будник. В сентябре 2019 года он покинул эту должность, временно исполняющим обязанности руководителя был назначен полковник полиции Петр Шмер.
Александр Будник был назначен 1 ноября 2016 года, после того как предыдущий глава Игорь Митрофанов ушел на пенсию. Игорь Митрофанов был фигурантом нескольких уголовных дел — злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество при получении выплат и получение взятки. 29 августа Ленинский районный суд назначил Игорю Митрофанову наказание в виде 8 лет лишения свободы условно, а также выплату штрафа в размере трехкратной суммы взятки - 6,4 миллиона рублей.