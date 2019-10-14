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14 октября,
2019
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СМИ: 60-летний мужчина, подозреваемый в серийных изнасилованиях, работал в полиции

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сотрудники полиции задержали 60-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серийных изнасилований на протяжении 13 лет. По данным портала Mash, задержанный — Валентин Б. — работал в уголовном розыске. 

СМИ: 60-летний мужчина, подозреваемый в серийных изнасилованиях, работал в полиции

По данным следствия, с 2004 по 2017 год в городе Стрежевой Томской области неизвестный нападал на женщин. Потерпевшие подвергались сексуальному насилию. Преступника смогли вычислить по ДНК-профилю.

По информации портала Mash, 60-летний Валентин Б. работал в уголовном розыске Стрежевого с 1979 года, потом ушел в частные структуры, был сотрудником управления экономической безопасности «Томскнефти». По неофициальной информации, преступления начались раньше, еще в 1990-х, и продолжались до 2018 года.


В сообщении пресс-службы УМВД подчеркивается, что одна из потерпевших опознала подозреваемого. Сейчас мужчина задержан и ему предъявлены обвинения. Расследование уголовного дела продолжается: допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

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