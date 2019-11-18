Смертельно опасный эксперимент: врачи борются за жизнь 15-летнего подростка

15-летний подросток в одном из учреждений дополнительного образования Томска решил поставить эксперимент с удушением веревкой. Он хотел понять, сколько может продержаться без кислорода. Сейчас за его жизнь борются врачи больницы скорой медицинской помощи №2.





Происшествие произошло в воскресенье, 17 ноября. Вызов на станцию скорой медицинской помощи Томска поступил в 13.57. Взрослых позвал друг пострадавшего, который находился рядом и наблюдал за происходящим. На место были направлены две бригады «скорой» — ближайшая общепрофильная и реанимационная.







В 14.07 первая бригада врачей приехала на место вызова. С диагнозом «механическая асфиксия, мозговая кома и судорожный синдром» ребенка доставили в больницу скорой медицинской помощи №2. Во время транспортировки ему проводили постоянные реанимационные мероприятия.





«Ребенка доставили на «скорой» в крайне тяжелом состоянии. Мальчика сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас продолжается инфузионная терапия, направленная на купирование последствий удушения: гипоксии и отека головного мозга. Прогнозы пока делать очень сложно, мы делаем все возможное», — прокомментировал главный врач больницы скорой медицинской помощи №2 Андрей Караваев.







Обстоятельства произошедшего выясняются. Департамент образования администрации Томска проводит по данному факту служебную проверку.