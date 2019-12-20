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20 декабря,
2019
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«Сложно что-то поделать»: Владимир Путин о пожарах в Сибири

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Лесные пожары в Сибири этим летом возникли по вине черных лесорубов и населения, которые поджигали траву. При этом, со смогом в городах и с тушением «сложно было что-то поделать», заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции.

Действительно ситуация далеко от благополучия, — сказал президент. — Да, пожаров в этом году было достаточно много. В том числе, это касается мест, где, надо прямо это сказать, тушить их достаточно сложно. В одну сторону на самолете только 600 с лишним километров. А дым, если роза ветров позволяет, идет к крупным городам и с этим трудно что-то поделать. Как правило, к сожалению, все эти пожары носят рукотворный характер. Это результат деятельности черных лесорубов, людей, которые считают, что нужно избавляться от каких-то отходов производства. Люди часто занимаются тем, что жгут траву, листву и так далее. Нужно работать с населением, чтобы не допускать таких ситуаций.

Президент отметил, что проблема лесных пожаров общемировая. По словам Владимира Путина, проблема может быть связана, в том числе, и с изменением климата. 


«Нужно совершенствовать лесоохрану, — подчеркнул президент. — Мы будем на федеральный уровень переводить ряд полномочий. Это касается прежде всего авиационной лесоохраны, это касается контроля и лесооустроительных работ. Эти функции будут возвращены на федеральный уровень». 


Этим летом в Сибири лесные пожары длились больше двух месяцев. Чиновники не тушили большинство лесных пожаров, так как, по их словам, возможный ущерб от огня ниже планируемых затрат на тушение. По данным экологов, в результате пожаров пострадали свыше 13 тысяч диких животных, около 3 млн га леса.


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