«Сложно что-то поделать»: Владимир Путин о пожарах в Сибири

Действительно ситуация далеко от благополучия, — сказал президент. — Да, пожаров в этом году было достаточно много. В том числе, это касается мест, где, надо прямо это сказать, тушить их достаточно сложно. В одну сторону на самолете только 600 с лишним километров. А дым, если роза ветров позволяет, идет к крупным городам и с этим трудно что-то поделать. Как правило, к сожалению, все эти пожары носят рукотворный характер. Это результат деятельности черных лесорубов, людей, которые считают, что нужно избавляться от каких-то отходов производства. Люди часто занимаются тем, что жгут траву, листву и так далее. Нужно работать с населением, чтобы не допускать таких ситуаций.