«Слить труп за двушку»: землекопы Воронинского кладбища жалуются на нечестную конкуренцию

У землекопов, трудоустроенных в муниципальном предприятии Комбинат спецобслуживания (КСО), практически не осталось заказов. Основная масса могил сейчас копается частниками. Землекопы работают сдельно, а раз заказов мало, то и получают они мало. При этом полностью сократить землекопов КСО не вправе. Как муниципальное предприятие, оно единственное выполняет социальный заказ — хоронит безродных.

— На данный момент мне за две недели октября, после того как я вышел из отпуска, заплатили 3700 рублей, — рассказывает Алексей Семенов. — Я не знаю, как начисляется мне заработная плата. В магазине они берут за эту услугу почти восемь тысяч, но дальнейшая судьба денег мне не известна. У нас в таком положении вся бригада — они за месяц получили кто семь, кто восемь тысяч рублей.





Раньше, когда КСО был со Службой городских кладбищ одним предприятием, нам давали надбавки за вредность, как-то по часам считали. Дальше произошла переоценка. И сейчас у нас нищенская зарплата, как будто тут какие-то исправительные работы, а не официальное трудоустройство в государственной организации. Я думаю, что таким путем они просто пытаются от нас избавиться.





— Вы говорите, что за две недели получили 3700 рублей. А какой объем работы вы лично за это время сделали?





— Выкопал пять могил и закопал около 20.





— Раньше, когда вы работали в едином КСО, за этот объем работы сколько платили?





— Раньше в КСО платили 30, 35 тысяч в месяц. Нас было 22 человек трудоустроено тогда. Там было так: выкопать могилу — это один человек. А захоронение производится бригадой землекопов.