Следственный комитет возбудил дело из-за пожаров в Сибири

Сейчас следователи назначают необходимые экспертизы, допрашивают свидетелей, проводят обыски в министерстве лесного хозяйства края, в региональном управлении МЧС и в «Лесопожарном центре».

По данным следствия, с марта по август должностные лица не потушили возникшие лесные пожары. Из-за этого пламя перекинулось на деревья на значительной территории.

По данным на вечер 1 августа, площадь лесных пожаров в Красноярском крае составляет 1,11 млн га. Большую часть не тушат по решению региональной комиссии по ЧС — это позволяют федеральные законы, в случае если огонь не угрожает поселениям, а планируемый ущерб от него меньше возможных затрат на борьбу с ним.





Ранее красноярский губернатор Александр Усс обращал внимание на то, что с природными пожарами не боролись и прежде: «Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее? Нечто похожее применимо и к лесным пожарам в зоне контроля. Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может быть, даже где-то и вредно».





Жители Красноярского края вышли на митинг, на котором призывали Александра Усса уйти в отставку.