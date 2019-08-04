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04 августа,
2019
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Новости

Следственный комитет возбудил дело из-за пожаров в Сибири

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Следственный комитет России возбудил дело о халатности в отношении сотрудников министерства лесного хозяйства Красноярского края, сообщается на сайте ведомства.


По данным следствия, с марта по август должностные лица не потушили возникшие лесные пожары. Из-за этого пламя перекинулось на деревья на значительной территории.


Сейчас следователи назначают необходимые экспертизы, допрашивают свидетелей, проводят обыски в министерстве лесного хозяйства края, в региональном управлении МЧС и в «Лесопожарном центре».

Следственный комитет возбудил дело из-за пожаров в Сибири

По данным на вечер 1 августа, площадь лесных пожаров в Красноярском крае составляет 1,11 млн га. Большую часть не тушат по решению региональной комиссии по ЧС — это позволяют федеральные законы, в случае если огонь не угрожает поселениям, а планируемый ущерб от него меньше возможных затрат на борьбу с ним.


Ранее красноярский губернатор Александр Усс обращал внимание на то, что с природными пожарами не боролись и прежде: «Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее? Нечто похожее применимо и к лесным пожарам в зоне контроля. Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может быть, даже где-то и вредно».


Жители Красноярского края вышли на митинг, на котором призывали Александра Усса уйти в отставку. 

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В сквере Космонавтов прошел митинг за отставку губернатора. Он согласован администрацией Красноярска. На него пришли, по предварительным оценкам, несколько сотен человек. Заявлено было 2 тыс. участников. . Сцену, на которой выступали митингующие, оформили черно-красными баннерами. Открылась акция протеста с бардовской песни про сложную ситуацию с лесными пожарами. На сцену мог подняться любой желающий и высказать свою позицию в открытый микрофон. Сопровождали митинг видеоролики с критикой губернатора и правительства. . Пришли на мероприятие и обманутые дольщики. Также среди претензий к власти называли проблемы с экологией, медициной и низкие зарплаты.

Публикация от Наталия Пронина (@_natali_natali___)

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