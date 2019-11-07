Следственный комитет проводит проверку по факту избиения врача «скорой»

Следственный комитет проводит проверку по факту избиения врача бригады станции скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба регионального ведомства.





По предварительным данным, 3 ноября 2019 года жителю ЗАТО Северск, упавшему на улице, вызвали бригаду «скорой помощи». Врачи зафиксировали его смерть. Прибывший на место происшествия родственник погибшего стал требовать, чтобы врачи оказали медицинскую помощь. Когда врач «скорой» сообщил о наступлении смерти, то родственник избил врача.





«Он начал кричать и требовать, чтобы умершему оказали помощь. Врач вышел из машины и попытался успокоить молодого человека. После чего тот полез в драку и нанес несколько ударов врачу кулаками и ногами. После того как врач и фельдшер сели в машину скорой помощи и машина попыталась уехать, молодой человек начал наносить удары уже по корпусу автомобиля», — описывал ситуацию накануне очевидец происходящего.





По инициативе следственного управления СКР материал проверки изъят прокуратурой из производства органов внутренних дел и передан в следственный отдел.





В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и принятие обоснованного и законного процессуального решения.