Следственный комитет проведет проверку по факту массового заражения детей в детсаду

Томские следователи проведут проверку по факту заражения детей норовирусной инфекцией в детском саду № 65, сообщает пресс-служба ведомства.





Ранее Роспотребнадзор сообщал, что 24 воспитанника томского детсада заболели норовирусной инфекцией. Заражение произошло в период с 27 по 28 ноября 2019 года в МБДОУ № 65 города Томска. В данный момент все лечатся амбулаторно.





Следователи по Ленинскому району Томска начали проверку. По результатам будет принято процессуальное решение. Также проверку проводит мэрия Томска.





Заведующая детским садом № 65 Юлия Сизикова ответила журналисту ТВ2, что в данный момент не готова комментировать ситуацию. Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия.

