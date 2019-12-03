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03 декабря,
2019
Новости

Следственный комитет проведет проверку по факту массового заражения детей в детсаду

ТВ2
ТВ2
31 минута назад

Томские следователи проведут проверку по факту заражения детей норовирусной инфекцией в детском саду № 65, сообщает пресс-служба ведомства.


Ранее Роспотребнадзор сообщал, что 24 воспитанника томского детсада заболели норовирусной инфекцией. Заражение произошло в период с 27 по 28 ноября 2019 года в МБДОУ № 65 города Томска. В данный момент все лечатся амбулаторно.


Следователи по Ленинскому району Томска начали проверку. По результатам будет принято процессуальное решение. Также проверку проводит мэрия Томска.


Заведующая детским садом № 65 Юлия Сизикова ответила журналисту ТВ2, что в данный момент не готова комментировать ситуацию. Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия.

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