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16 ноября,
2019
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Следователи возбудили шесть уголовных дел в Красноярском крае за вырубку леса

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Шесть уголовных дел возбудили в Красноярском крае за незаконные вырубки в Пировском районе с ущербом более 9,8 млн рублей. Задержан один подозреваемый, сообщается  на сайте УМВД Красноярского края.

Следователи возбудили шесть уголовных дел в Красноярском крае за вырубку леса

«Установлено, что местный житель 1983 года рождения нанял бригаду лесорубов и, не имея разрешительных документов, совершил незаконную рубку деревьев породы береза, осина, сосна, пихта, кедр и ель. Общий объем вырубленных деревьев составил около 2400 кубометров, а сумма причиненного ущерба – свыше 9 млн 800 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба УМВД по региону. 


Шесть уголовных дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Максимальное наказание - лишение свободы на семь лет.


Ранее мы писали, что 60-летний житель Томского района пойдет под суд за вырубку трех берез. Отдел дознания ОМВД России по Томскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста до двухсот тысяч рублей. Ущерб, причиненный департаменту лесного хозяйства, составил больше 8 тысяч рублей. Мужчина ранее судим не был. 

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