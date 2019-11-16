Следователи возбудили шесть уголовных дел в Красноярском крае за вырубку леса

Шесть уголовных дел возбудили в Красноярском крае за незаконные вырубки в Пировском районе с ущербом более 9,8 млн рублей. Задержан один подозреваемый, сообщается на сайте УМВД Красноярского края.

«Установлено, что местный житель 1983 года рождения нанял бригаду лесорубов и, не имея разрешительных документов, совершил незаконную рубку деревьев породы береза, осина, сосна, пихта, кедр и ель. Общий объем вырубленных деревьев составил около 2400 кубометров, а сумма причиненного ущерба – свыше 9 млн 800 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба УМВД по региону.



Шесть уголовных дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Максимальное наказание - лишение свободы на семь лет.





Ранее мы писали, что 60-летний житель Томского района пойдет под суд за вырубку трех берез. Отдел дознания ОМВД России по Томскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста до двухсот тысяч рублей. Ущерб, причиненный департаменту лесного хозяйства, составил больше 8 тысяч рублей. Мужчина ранее судим не был.