Следователи приостановили расследование дела об убийстве семилетнего мальчика в Томске

Следователи приостановили расследование дела об убийстве семилетнего мальчика Андрея Зильбермана, которое произошло 7 февраля 2016 года. Первоначально в убийстве обвиняли мать мальчика Дарью Мальцеву, но в 2017 году ее оправдал суд. Дело отправилось на новое расследование. В настоящее время виновный не найден и никто ответственности за смерть мальчика не понес.

Трагедия произошла в Томске вечером 7 февраля 2016 года. Сообщалось, что 28-летняя томичка избила своего семилетнего сына якобы из-за плохо выполненного домашнего задания и мальчик умер от побоев. Об этом тогда в своем твиттере сообщил экс-омбудсмен Павел Астахов. Но позже эта информация не подтвердилась, так как мальчик несколько дней не ходил в школу. Дело получило широкий резонанс, губернатор области взял расследование под личный контроль.





Дарья Мальцева публично отказалась от признательных показаний. Не публично она начала отрицать свою вину на вторые сутки после ареста. По словам адвоката Евгения Филиппова, Мальцева оговорила себя, находясь под влиянием Светланы Крыловой — женщины, которая проживала вместе с ней в квартире и в момент трагедии также находилась в доме на Татарской, 7/1. Однако изменение показаний Дарьи Мальцевой никак не повлияло на изменение статей обвинения.





Как отмечала Дарья Мальцева в интервью, у Светланы Крыловой было время, чтобы вернуться домой и уничтожить все улики.





«Спустя несколько часов мы приехали на место осмотра, были постираны многие вещи, и еще машинка стирала вещи. Все было убрано. Переставлено. Следствие было везде. Кроме той комнаты, в которой жила Крылова. Туда она их не пустила. Просто сказала, что нет, вы туда не зайдете. И они туда не зашли», — рассказывала Дарья Мальцева в интервью ТВ2.





Следствие длилось десять месяцев. Отправлялось в прокуратуру. Возвращалось на дорасследование. 3 июля 2017 года Томский областной суд на основании вердикта присяжных оправдал Дарью Мальцеву. Прокуратура обжаловала данный вердикт, но Верховный суд не изменил решения присяжных.





21 апреля 2018 года томский СК вновь приступил к расследованию данного уголовного дела.





«Дело приостановлено за неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. После того как дело вернулось из Москвы, расследование продолжилось, но меня и Дарью Мальцеву не привлекали. Так как в качестве потерпевшего был отец мальчика Михаил Зильберман. Я со слов других людей знаю, что они допрашивали Крылову, проводили экспертизы. Дело заглохло», — рассказал ТВ2 адвокат Дарьи Мальцевой Евгений Филиппов.





В СК по Томской области рассказали, что следователи проверяли версию о причастности Светланы Крыловой к убийству мальчика. Однако эта версия не нашла подтверждения. В итоге Светлана Крылова, которая вместе с Дарьей Мальцевой находилась в доме в момент трагедии, фигурировала в процессе в качестве свидетеля.





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