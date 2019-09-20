Следователи намерены предъявить новое обвинение бывшему главному приставу региона

Октябрьский районный суд продлил содержание под стражей бывшему начальнику УФССП по Томской области Ивану Конгарову до 21 ноября. В настоящее время Конгаров обвиняется по статье «присвоение или растрата». Следователи планируют предъявить на следующей неделе новое обвинение в связи с «заново открывшимися обстоятельствами».

Свою вину Иван Конгаров не признает. В ходе заседания он в очередной раз попросил выбрать другую меру пресечения — домашний арест. Судья отказался удовлетворить эту просьбу, сославшись на то, что обвиняемый может оказывать влияние на свидетелей и скрыться от следствия.







Сам подсудимый рассказал, что не собирается влиять на свидетелей и следствие, а также скрываться от правоохранительных органов. В свою очередь адвокат Виктор Имыкшенов сказал, что сама личность обвиняемого говорит о том, что возможно применение меры пресечения, не связанной с лишением свободы.







«Иван Конгаров является участников боевых действий, имеет серьезное заболевание, ранее ни в чем предосудительном замечен не был, — сказал в суде адвокат Виктор Имыкшенов. — Характеризуется исключительно положительно, награжден разными медалями. Для таких людей и созданы меры пресечения, как домашний арест. Когда человек находится в некоем месте, с браслетом. Никакого воздействия на следствие и суд у него нет и не может быть. Я бы хотел обратить внимание на то, что ходатайство, предъявленное следователем о продлении нахождения под стражей, не соответствует уголовно-процессуальному кодексу. Отсутствует подпись руководителя СУ РФ. Ходатайство поступило в суд 16 сентября 2019 года, но, согласно закону, оно должно было поступить в суд не позднее чем за семь суток до его истечения. Ходатайство было представлено в суд с нарушением сроков. Кроме того, следователь должен объяснить, что он сделал за это время и что намерен сделать. Указано ли это в новом ходатайстве? Нет. Обвинение до сих пор не предъявлено».





Напомним, Конгарова подозревают в присвоении чужого имущества, вверенного ему, в крупном размере с использованием служебного положения. Дело возбуждено на основании материалов областного УФСБ. По предварительным данным областного следкома, подозреваемый организовал преступную схему хищения бюджетных средств УФССП России по Томской области путем незаконного присвоения денег из фонда оплаты труда на премирование подчиненных ему сотрудников. С января по декабрь 2018 года подозреваемый присвоил не менее 700 тысяч рублей, которые были израсходованы им на личные нужды.