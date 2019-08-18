Слабовидящая томичка проплывет километр в Баренцевом море

Я очень хорошо знаю, как живут люди с инвалидностью. У меня киста мозга и позвоночника, с возрастом заболевание стало прогрессировать, на этом фоне стало падать зрение. В прошлом году я получила инвалидность по зрению. Чтобы удержать себя в форме, пять лет назад я стала заниматься спортом – бегом и плаванием. Сейчас мне 47 лет, и за плечами уже много преодоленных дистанций, а на стене – много медалей!— рассказала Шолпан.