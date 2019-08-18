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18 августа,
2019
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Слабовидящая томичка проплывет километр в Баренцевом море

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томичка  Шолпан Зиганшина проплывет километр в ледяной воде Баренцева моря в паре с жителем Мурманска. Они совершат экстремальный заплыв только в купальниках. Температура воды в море около шести градусов. 

Слабовидящая томичка проплывет километр в Баренцевом море
Фото: Шолпан Зиганшина

Свой арктический километр Шолпан проплывет 18 августа с Александром Рожковым, руководителем мурманского клуба моржей. Во время заплыва их будет соединять резиновый шнур. В целях акклиматизации Шоплан прилетела из Томска в среду, в четверг они провели с Александром первую совместную тренировку в воде. 

Слабовидящая томичка проплывет километр в Баренцевом море
Фото: Шолпан Зиганшина

Я очень хорошо знаю, как живут люди с инвалидностью. У меня киста мозга и позвоночника, с возрастом заболевание стало прогрессировать, на этом фоне стало падать зрение. В прошлом году я получила инвалидность по зрению. Чтобы удержать себя в форме, пять лет назад я стала заниматься спортом – бегом и плаванием. Сейчас мне 47 лет, и за плечами уже много преодоленных дистанций, а на стене – много медалей!— рассказала Шолпан.

Видео: Шолпан Зиганшина

Заплыв организует благотворительный фонд «Спорт для жизни», который занимается организацией спортивных мероприятий для людей с инвалидностью. Здесь вы можете поддержать спортсменов.

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