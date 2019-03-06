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06 марта,
2019
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Сквер памяти жертв пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» предложили назвать «Почемучкой»

ТВ2
ТВ2
40 минут назад

В Кемерове начались работы по созданию сквера памяти жертв пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». По задумке автора проекта, архитектора Джона Калвина Вайдмана, парк будет сочетать в себе и место памяти, и место для семейного отдыха. Вайдман предлагает назвать его «Почемучкой». 

Сквер памяти жертв пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» предложили назвать «Почемучкой»

«Парк было предложено назвать «Почемучка», — цитирует «Интерфакс-Сибирь» Джона Вайдмана, пояснив, что это слово сочетает в себе и образ ребенка, которому интересно все, и более глубокий вопрос взрослого человека, вопрошающего в минуту скорби «за что, почему это случилось». 


К настоящему времени окончательное решение по названию не принято.


В парке планируется создать искусственные холмы — как защитный буфер от городской суеты. Объекты парка продуманы таким образом, чтобы его функциональность сохранялась круглогодично. Например, каменная стена со стекающей водой размером 5 на 48 метров — ландшафтный элемент с одной стороны и интерактивная игровая площадка с другой стороны: зимой она будет покрываться льдом и станет аттракционом.


На территории сквера запланировано строительство беседки, стилизованной под архитектуру старой колокольни.


«Это отсылка к поговорке «когда звонит колокол, ангел качает крыльями», — уточнил автор проекта.


Во время создания парка в план могут быть внесены корректировки. Завершить строительство парка планируется осенью 2019 года.


Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Среди погибших два ребенка из Томска — мальчик 12 лет и девочка 8 лет. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов

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