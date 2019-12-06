СКР: Жительница Томской области специально не кормила ребенка, чтобы он умер

Обвиняемая родила в мае 2018 года. По версии следствия, женщина не исполняла свои родительские обязанности, умышленно лишая его заботы о здоровье, физическом и психическом развитии и ухода. Ведомство утверждает, что она не обеспечивала прохождение младенцем своевременных медицинских осмотров, не соблюдала предписания врачей по развитию новорожденного, умышленно воспрепятствовала контролю за его развитием со стороны медицинского персонала поликлиники, не открывая дверь патронажной медицинской сестре, лишала ребенка пищи и воды.





«Вследствие длительного нахождения ребенка в неподвижном положении и недостаточной гигиены кожных покровов у него образовались пролежни на волосистой части головы и в области крестца в виде язвенных дефектов кожи. Кроме того, в период с сентября по декабрь 2018 года обвиняемая, не желая ухаживать за сыном, решила совершить его убийство. Для этого она сначала существенно сократила его рацион, а впоследствии полностью прекратила кормление», — уточняет областная прокуратура.





В результате в декабре 2018 года ребенок умер от острой сердечной недостаточности в совокупности с иными осложнениями.





Женщина признала свою вину, пояснив, что ребенок, имевший физиологическую патологию, стал для нее обузой.





«Она утратила к нему материнские чувства и не видела смысла в его выхаживании, поскольку считала, что он все равно не станет здоровым человеком», — говорится в сообщении.





В настоящее время расследование уголовного дела по статьям «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с ребенком», «убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» завершено. Материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.