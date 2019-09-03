СКР: пропавшего директора Сбербанка в Стрежевом похитили из-за долгов

Начальник стрежевского отдела Сбербанка Павел Фомин, который пропал на прошлой неделе, найден живым, сообщает пресс-служба регионального СКР. Выяснилось, что его похитили двое мужчин, которые требовали вернуть одолженные ранее деньги.

Ранее сообщалось, что 28 августа глава филиала Сбербанка в городе Стрежевой Томской области пропал без вести. По данному факту региональное СУ СК возбудило дело по статье «Убийство».





В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение пропавшего мужчины.





«Мужчина сообщил, что 28 августа 2019 года был похищен двумя неизвестными лицами, которые вывезли его в соседний город, где незаконно удерживали в частном доме до 2 сентября 2019 года с целью возвращения ранее одолженных денежных средств», — отмечает ведомство.





Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание — до двенадцати лет.





Похитители установлены. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.





Расследование уголовного дела продолжается.