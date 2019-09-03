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03 сентября,
2019
Новости

СКР: пропавшего директора Сбербанка в Стрежевом похитили из-за долгов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Начальник стрежевского отдела Сбербанка Павел Фомин, который пропал на прошлой неделе, найден живым, сообщает пресс-служба регионального СКР. Выяснилось, что его похитили двое мужчин, которые требовали вернуть одолженные ранее деньги.

Ранее сообщалось, что 28 августа глава филиала Сбербанка в городе Стрежевой Томской области пропал без вести. По данному факту региональное СУ СК возбудило дело по статье «Убийство».


В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение пропавшего мужчины.


«Мужчина сообщил, что 28 августа 2019 года был похищен двумя неизвестными лицами, которые вывезли его в соседний город, где незаконно удерживали в частном доме до 2 сентября 2019 года с целью возвращения ранее одолженных денежных средств», — отмечает ведомство.


Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание — до двенадцати лет.


Похитители установлены. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.


Расследование уголовного дела продолжается.

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