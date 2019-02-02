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02 февраля,
2019
Новости

СКР: Причина пожара, в котором погиб Владимир Захаров, — замыкание проводки

ТВ2
ТВ2
4 минуты назад

Следователи начали проверку по факту обнаружения тела при тушении пожара в здании театра «2+Ку» в переулке Южном. Основной причиной возгорания в ведомстве называют замыкание электропроводки.

Ранее сообщалось, что 1 февраля в «кадочке» — строении в виде бочки, которое находилось на территории театра «2+Ку», произошел пожар. Было обнаружено тело человека. Погибшим оказался владелец театра — Владимир Захаров.

«При осмотре тела на месте происшествия установить личность и пол погибшего не представилось возможным в связи с тем, что оно подверглось сильному термическому воздействию. Однако, с учетом показаний опрошенных очевидцев, погибшим, предположительно,  является Владимир Захаров, 1954 г.р», — говорится в сообщении регионального СКР.


В настоящее время следователями СО по Кировскому району г.Томск выполняются действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, по результатам которого основной версией о причине возгорания является замыкание электропроводки, назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, пожаротехническая и генотипическая, опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Номер карты, на которую можно перевести деньги на организацию похорон: 4173 9800 2401 7440 (Ирина Наумова)

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