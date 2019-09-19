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19 сентября,
2019
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Скоростную «Ласточку» испытают на маршруте Томск — Новосибирск

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Двухфазный скоростной поезд из пяти вагонов испытают в поездке по Сибири на протяжении недели. Таким образом РЖД проверит, насколько дорожная инфраструктура сибирских регионов готова к скоростным перевозкам, сообщает ТАСС.


В частности, составы в тестовом режиме запустят от Новосибирска в Томск, Барнаул и Омск. Как отмечают в РЖД, поезда могут работать на участках дорог как с постоянным, так и с переменным током.  

Скоростную «Ласточку» испытают на маршруте Томск — Новосибирск
Фото: пресс-служба завода "Уральские локомотивы"

«Все поездки будут проходить в сопровождении представителей РЖД и специалистов «Уральских локомотивов». В рамках подконтрольной эксплуатации будет отслеживаться работа электропоезда в условиях перспективного маршрута», — говорится в сообщении завода «Уральские локомотивы», выпускающего поезда.


Сообщается, что новые вагоны созданы на платформе «Ласточка-Премиум» и оснащены системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, креслами с высоким уровнем комфорта, санитарными блоками. В поездах есть возможность наладить горячее питание, Wi-Fi, подзарядку ПК и смартфонов, а также вагоны оборудованы спецсредствами для людей с инвалидностью.


«Ласточки» могут быть разной составности — от пяти до 12 вагонов, могут развивать скорость до 160 км/час и работать при температурах от -40 до +40.


Ранее сообщалось, что РЖД просчитывало возможность запуска скоростного поезда из Новосибирска в Омск, Кемерово, Барнаул, Новокузнецк и Томск. Летом 2019 года власти официально заявили о переговорах по запуску скоростного поезда до Новосибирска.

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