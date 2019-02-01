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01 февраля,
2019
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Новости

Скорость движения на проспекте Комсомольский могут ограничить до 40 км/ч

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Скорость движения могут ограничить на ряде улиц, где в 2018 году было зафиксировано максимальное количество дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба мэрии. Это пересечения Нахимова и Ленина, Комсомольского и Герцена, Ленина и Кирова, Учебной и Котовского, участки проспекта Ленина между домами 53 и 65, Комсомольский проспект рядом с ТРЦ «Изумрудный город».


«Планируется, что здесь летом 2019 года также нанесут разметку долговечными термопластиковыми формами, установят дорожные знаки на желто-зеленом фоне, на регулируемых и нерегулируемых переходах — безопасные ограждения, в работе светофоров выделят комфортную для пешеходов фазу. Кроме того, участки концентрации ДТП будут оборудованы информационными аншлагами и знаками, ограничивающими скорость движения транспорта до 40 км/ч», — говорится в сообщении. 

Скорость движения на проспекте Комсомольский могут ограничить до 40 км/ч

Проспект Комсомольский, на котором предлагают ограничить движение, является одной из ключевых транспортных магистралей в городе. 


Сейчас в Томске разрешенная скорость - до 60 километров в час. Однако фактически многие водители едут по проспекту Комсомольскому со скоростью 70-80 км/ч. При этом средняя скорость движения по нему в часы пик составляет 5-7 километров в час. 

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