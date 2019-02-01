Скорость движения на проспекте Комсомольский могут ограничить до 40 км/ч

Скорость движения могут ограничить на ряде улиц, где в 2018 году было зафиксировано максимальное количество дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба мэрии. Это пересечения Нахимова и Ленина, Комсомольского и Герцена, Ленина и Кирова, Учебной и Котовского, участки проспекта Ленина между домами 53 и 65, Комсомольский проспект рядом с ТРЦ «Изумрудный город».





«Планируется, что здесь летом 2019 года также нанесут разметку долговечными термопластиковыми формами, установят дорожные знаки на желто-зеленом фоне, на регулируемых и нерегулируемых переходах — безопасные ограждения, в работе светофоров выделят комфортную для пешеходов фазу. Кроме того, участки концентрации ДТП будут оборудованы информационными аншлагами и знаками, ограничивающими скорость движения транспорта до 40 км/ч», — говорится в сообщении.