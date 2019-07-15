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15 июля,
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Скончался замгубернатора Александр Шестаков

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

После продолжительной болезни на 70-м году жизни скончался замгубернатора Томской области Александр Шестаков.

Скончался замгубернатора Александр Шестаков

Александр Шестаков родился в 1950 году в Тамбовской области. Окончил Омскую Высшую школу милиции МВД СССР. После службы в Советской Армии с 1971 по 1994-й год служил в органах внутренних дел, пройдя путь от инспектора уголовного розыска до начальника уголовного розыска УВД Томской области.


С 1994 по 1999 год – начальник управления безопасности ОАО «Восточная нефтяная компания», затем до 2006 года – начальник управления безопасности ОАО «Востокгазпром». С 2012 по 2015 год был назначен начальником Контрольно-ревизионного управления обладминистрации, затем был повышен до должности замгубернатора.


С 2017-го занимал должность вице-губернатора, начальника департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Томской области.

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