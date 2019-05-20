Скончался томский историк и экскурсовод Геннадий Скворцов

В возрасте 65 лет скончался томский историк, краевед и экскурсовод Геннадий Скворцов. Об этом сообщается на сайте окружной епархии.
Фото: pravoslavie.tomsk.ru
Геннадий Владиславович Скворцов родился в поселке Батурино Томской области. Учился в Томском инженерно-строительном и Московском архитектурном университетах, после учебы занялся литературным творчеством. Среди его работ: историко-литературные альбомы «Легенды и мифы старого Томска», книга «Томск летописный» и множество публикаций в краеведческих журналах.
Многие горожане помнят его интересные экскурсии по Томску, — говорится в сообщении Томской епархии. — Как человек харизматичный, он умел увлечь своим рассказом даже самых равнодушных к истории слушателей. Последние годы Геннадий Владиславович вел краеведческую программу «Исторические хроники» на радио «Томский Благовест».
Прощание с Геннадием Скворцовым состоится 22 мая в 12 часов в Богоявленском кафедральном соборе.