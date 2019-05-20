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20 мая,
2019
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Скончался томский историк и экскурсовод Геннадий Скворцов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В возрасте 65 лет скончался томский историк, краевед и экскурсовод Геннадий Скворцов. Об этом сообщается на сайте окружной епархии. 

Скончался томский историк и экскурсовод Геннадий Скворцов
Фото: pravoslavie.tomsk.ru

Геннадий Владиславович Скворцов родился в поселке Батурино Томской области. Учился в Томском инженерно-строительном и Московском архитектурном университетах, после учебы занялся литературным творчеством. Среди его работ: историко-литературные альбомы «Легенды и мифы старого Томска», книга «Томск летописный» и множество публикаций в краеведческих журналах. 

Многие горожане помнят его интересные экскурсии по Томску, — говорится в сообщении Томской епархии. — Как человек харизматичный, он умел увлечь своим рассказом даже самых равнодушных к истории слушателей. Последние годы Геннадий Владиславович вел краеведческую программу «Исторические хроники» на радио «Томский Благовест».

Прощание с Геннадием Скворцовым состоится 22 мая в 12 часов в Богоявленском кафедральном соборе. 

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