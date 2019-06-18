Скончался профессор ТПУ Альфред Дульзон

Профессор ТПУ, доктор технических наук Альфред Дульзон скончался в ночь на 18 июня на 82 году жизни. Информация о кончине профессора появилась на сайте Российско-немецкого дома.

Альфред Дульзон родился 31 июля 1937 года в семье лингвиста, этнографа и археолога Андрея Дульзона. В 1941 году семью как этнических немцев депортировали в Томск. В 1954 году поступил в Томский политехнический институт (ТПИ, ныне ТПУ), который окончил по специальности «Электрические станции, сети и системы» в 1960 году с отличием.





После окончания вуза продолжил работать в нем в качестве преподавателя. В 1992-м возглавил НИИ высоких напряжений при ТПИ. В 1993-2000 годах был первым проректором ТПУ. С 2001 года работал профессором кафедры международного менеджмента (ныне инженерного предпринимательства) ТПУ и руководил представительством ТПУ при университете Карлсруэ (Германия).