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18 июня,
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Скончался профессор ТПУ Альфред Дульзон

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Профессор ТПУ, доктор технических наук Альфред Дульзон скончался в ночь на 18 июня на 82 году жизни. Информация о кончине профессора появилась на сайте Российско-немецкого дома.

Скончался профессор ТПУ Альфред Дульзон

Альфред Дульзон родился 31 июля 1937 года в семье лингвиста, этнографа и археолога Андрея Дульзона. В 1941 году семью как этнических немцев депортировали в Томск. В 1954 году поступил в Томский политехнический институт (ТПИ, ныне ТПУ), который окончил по специальности «Электрические станции, сети и системы» в 1960 году с отличием.


После окончания вуза продолжил работать в нем в качестве преподавателя. В 1992-м возглавил НИИ высоких напряжений при ТПИ. В 1993-2000 годах был первым проректором ТПУ. С 2001 года работал профессором кафедры международного менеджмента (ныне инженерного предпринимательства) ТПУ и руководил представительством ТПУ при университете Карлсруэ (Германия).

Редакция ТВ2 выражает соболезнования близким Альфреда Андреевича.

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