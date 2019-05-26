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26 мая,
2019
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Сколько заработали заммэры Томска в 2018 году?

ТВ2
ТВ2
1 час назад

 Чиновники отчитались о своих доходах за 2018 год. Декларации о доходах и имуществе появились на сайте городской администрации.

С наибольшими доходами из списка выделяются заместители мэра Томска. В список заммэров вошли Владимир Брюханцев, Михаил Ратнер, Евгений Суриков, Вячеслав Черноус, Константин Чубенко и Ирина Ярцева. 

Владимир Брюханцев заработал за прошлый год 3, 287 миллиона рублей. В его собственности находится жилой дом, два земельных участка, квартира и два автомобиля: Volkswagen Tiguan и Toyota Land Cruiser.


В собственности Михаила Ратнера находятся доля в квартире и автомобиль Toyota RAV4. Доход составил 3, 650 миллиона рублей.


Евгений Суриков заработал за год 3, 077 миллиона рублей. В его собственности 2 квартиры, гараж, погреб и автомобиль OPEL Antara.


Вячеслав Черноус имеет в собственности квартиру, жилой дом и земельный участок. В его собственности также находится автомобиль Тойота Лексус NX-200. Всего за год заммера заработал 7, 106 миллиона рублей, в эту цифру входит доход от продажи имущества.


Константин Чубенко заработал за год 3, 179 миллиона рублей. В собственности чиновника находится квартира, земельный участок, два нежилых помещения и автомобиль OPEL ASTRA.


Ирина Ярцева в 2018 году заработала 2, 939 миллиона рублей. В ее собственности – земельный участок, квартира и автомобиль «Субару Forester».


Самый максимальный доход в 2018 году зафиксирован у Вячеслава Черноуса в 7, 106 миллиона рублей. Самый низкий у Ирины Ярцевой – 2, 939 миллиона рублей.


Средняя зарплата в Томске за 2018 год выросла на 10,7 % и составила 36 082 рубля. Об этом говорится в отчете о деятельности мэра Томска в 2018 году, опубликованном на сайте городской думы.

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