Сколько заработали заммэры Томска в 2018 году?

С наибольшими доходами из списка выделяются заместители мэра Томска. В список заммэров вошли Владимир Брюханцев, Михаил Ратнер, Евгений Суриков, Вячеслав Черноус, Константин Чубенко и Ирина Ярцева.

Чиновники отчитались о своих доходах за 2018 год. Декларации о доходах и имуществе появились на сайте городской администрации.

Владимир Брюханцев заработал за прошлый год 3, 287 миллиона рублей. В его собственности находится жилой дом, два земельных участка, квартира и два автомобиля: Volkswagen Tiguan и Toyota Land Cruiser.





В собственности Михаила Ратнера находятся доля в квартире и автомобиль Toyota RAV4. Доход составил 3, 650 миллиона рублей.





Евгений Суриков заработал за год 3, 077 миллиона рублей. В его собственности 2 квартиры, гараж, погреб и автомобиль OPEL Antara.





Вячеслав Черноус имеет в собственности квартиру, жилой дом и земельный участок. В его собственности также находится автомобиль Тойота Лексус NX-200. Всего за год заммера заработал 7, 106 миллиона рублей, в эту цифру входит доход от продажи имущества.





Константин Чубенко заработал за год 3, 179 миллиона рублей. В собственности чиновника находится квартира, земельный участок, два нежилых помещения и автомобиль OPEL ASTRA.





Ирина Ярцева в 2018 году заработала 2, 939 миллиона рублей. В ее собственности – земельный участок, квартира и автомобиль «Субару Forester».





Самый максимальный доход в 2018 году зафиксирован у Вячеслава Черноуса в 7, 106 миллиона рублей. Самый низкий у Ирины Ярцевой – 2, 939 миллиона рублей.





Средняя зарплата в Томске за 2018 год выросла на 10,7 % и составила 36 082 рубля. Об этом говорится в отчете о деятельности мэра Томска в 2018 году, опубликованном на сайте городской думы.



