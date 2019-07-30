Сколько в Томской области неиспользуемых земель?

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Согласно данным Гринписа, в Томской области свыше 460 тысяч га неиспользованных сельхозземель. Данные обладминистрации говорят, что в два раза меньше.

Фото: Елена Бронникова

Организация GreenРeace опубликовала карту неиспользуемых сельхозземель, потенциально пригодных для выращивания леса. По данным организации, в России около 80 млн гектаров земель, пригодных для лесного хозяйства и создания лесных плантаций. В Томской области, по данным экологов, 292 тысяч га не используется в течение последних трех лет. А еще 171 тысяча гектаров не используется уже в течение 20 лет и давно покрылась лесом. Это 2 % от площади региона.

Приводит GreenРeace и расчеты того, что будет, если эти территории использовать для выращивания лесов.

«В основе исследования лежат космические снимки Landsat 30-метрового разрешения, которые доступны с 1985 года, и разнообразные продукты разных авторов, тоже сделанные на основе космоснимков», – рассказал специалист лесного отдела GreenРeace Вилен Лупачик.

Он подчеркнул, что оценки основаны только на дистанционных данных и формально их нельзя сравнивать с административными границами. Например, с площадями земель сельхозназначения или сельскохозяйственными угодьями в понимании Земельного кодекса РФ.