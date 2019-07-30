Сколько в Томской области неиспользуемых земель?
Согласно данным Гринписа, в Томской области свыше 460 тысяч га неиспользованных сельхозземель. Данные обладминистрации говорят, что в два раза меньше.
Организация GreenРeace опубликовала карту неиспользуемых сельхозземель, потенциально пригодных для выращивания леса. По данным организации, в России около 80 млн гектаров земель, пригодных для лесного хозяйства и создания лесных плантаций. В Томской области, по данным экологов, 292 тысяч га не используется в течение последних трех лет. А еще 171 тысяча гектаров не используется уже в течение 20 лет и давно покрылась лесом. Это 2 % от площади региона.
Приводит GreenРeace и расчеты того, что будет, если эти территории использовать для выращивания лесов.
«В основе исследования лежат космические снимки Landsat 30-метрового разрешения, которые доступны с 1985 года, и разнообразные продукты разных авторов, тоже сделанные на основе космоснимков», – рассказал специалист лесного отдела GreenРeace Вилен Лупачик.
Он подчеркнул, что оценки основаны только на дистанционных данных и формально их нельзя сравнивать с административными границами. Например, с площадями земель сельхозназначения или сельскохозяйственными угодьями в понимании Земельного кодекса РФ.
В обалдминистрации с приведенными цифрами не согласны. Они подчеркивают, что в исследовании непонятно, за какой именно год анализируются данные, а также и то, какие земли считались — с парами или без паров.
«В 2018 году общая площадь посевов в Томской области составила 327,087 тыс. га. Площадь под парами — 34,999 тыс. га. В целом площадь в обработке в 2018 году — 362,086 тыс. га. Статус пашень имеет территория площадью 646,346 тыс. га. То есть неиспользованная земля — 284,26 тыс. га», — поясняли ТВ2 в департаменте социального развития села Томской области.
Там подчеркивают, что ежегодно сельхозпредприятия вводят в эксплуатацию примерно по 6-7 тыс. га.
«Территория, не используемая около 20 лет, находится в основном на севере региона. Раньше там почву обрабатывали спецпереселенцы, а потом выехали из этих территорий. Сейчас она составляет примерно 100-130 тыс. га», — добавляют в департаменте.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?