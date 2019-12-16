Сколько мы тратим на еду и культуру?

Эксперты агентства РИА Рейтинг посчитали долю расходов семей на продукты питания в 40 европейских государствах . Россию тоже отнесли к таковым. Расчеты проводились по данным национальных статистических служб. При составлении рейтинга анализировались бюджеты домохозяйств и расходы на питание, включая безалкогольные напитки. В результате исследования выяснилось, что жители России тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета. Это 31-е место в рейтинге.

Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая — у жителей Украины.У люксембуржцев на еду приходится всего 8,4% расходов. Доля трат на продукты в расходах жителей Нидерландов и Великобритании составляет по 10,6%, Ирландии — 11,5%, Финляндии — 11,7%.





Доля расходов на продукты питания на Украине составляет 50%. В конце рейтинга также располагаются Казахстан (47,6%), Молдавия (43,8%), Северная Македония (37,8%), Болгария (36,5%), Белоруссия (36,3%), Сербия (34,3%), Румыния (33,3%) и Литва (31,5%). Чуть меньше, чем в России, на еду тратят в Черногории (29,7%) и Хорватии (28,2%).





Кроме того, эксперты РИА Рейтинг изучили, какую часть своего бюджета жители стран тратят на алкогольные напитки и табачные изделия. «Самую низкую долю расходов на эти товары имеют Люксембург, Португалия, Кипр и Молдавия. В перечисленных странах жители тратят на алкоголь и табак не более 1,6% от своих потребительских расходов. Наиболее высокая доля расходов на «вредные привычки» в Румынии (8,2%), Болгарии (5%) и Сербии (4,9%)», — говорится в исследовании.





Россия по этому показателю занимает 25-е место — доля расходов граждан страны на спиртное и табак составила 3%. Такой же показатель — в Белоруссии, примерно столько же на вредные привычки тратят в Хорватии, Чехии и Нидерландах (2,9%), Словакии (3,1%).





Наконец, эксперты РИА Рейтинг изучили расходы разных стран Европы на досуг и культуру. «Лидерами здесь являются экономически благополучные западноевропейские страны — Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%). Причем у первых двух государств доля расходов на досуг и культуру даже превышает долю расходов на еду», — сказано в исследовании. Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого вида тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).





В исследовании приведены данные для среднестатистической семьи по итогам 2018 года.