Сколько будет получать томский безработный в следующем году

В правительстве подписали постановление об установлении максимального и минимального размеров пособий по безработице на 2020 год. Они не будут отличаться от размера выплат 2019 года и варьируются от 1,5 до 8 тысяч рублей. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Размер пособия устанавливается индивидуально. Это процент от средней зарплаты гражданина по последнему месту работы за последние три месяца, однако во всех случаях пособие не может быть ниже минимальной и выше максимальной величин.





Граждане предпенсионного возраста смогут получать не более 11 280 рублей. Ставки умножаются на районный коэффициент. В Томской области он составляет 1,3−1,5.





Новый порядок начинает действовать с 1 января 2020 года.