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10 ноября,
2019
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Сколько будет получать томский безработный в следующем году

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В правительстве подписали постановление об установлении максимального и минимального размеров пособий по безработице на 2020 год. Они не будут отличаться от размера выплат 2019 года и варьируются от 1,5 до 8 тысяч рублей. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. 

Сколько будет получать томский безработный в следующем году

Размер пособия устанавливается индивидуально. Это процент от средней зарплаты гражданина по последнему месту работы за последние три месяца, однако во всех случаях пособие не может быть ниже минимальной и выше максимальной величин.


Граждане предпенсионного возраста смогут получать не более 11 280 рублей. Ставки умножаются на районный коэффициент. В Томской области он составляет 1,3−1,5.


Новый порядок начинает действовать с 1 января 2020 года.

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