Склад с боеприпасами взорвался в Красноярском крае

В Красноярском крае произошел пожар в воинской части № 74008 недалеко от Ачинска. Об этом сообщает портал Дела.ру.





Прогремели взрывы на складе боеприпасов, где размещен инженерно-саперный полк. К месту происшествия направились экстренные службы.





В пресс-службе ЦВО (Центральный военный округ) отметили, что загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, личный состав склада эвакуировали.





Агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник, что горят две площадки, на которых в общей сложности находятся около 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 миллиметров. По его словам, взрывы пока продолжаются.





В Ачинскую межрайонную больницу № 1 доставлены два человека с осколочными ранениями, сообщил ТАСС. После оказания медицинской помощи их обещают отпустить домой.

Позже стало известно о еще двух пострадавших. Они получили ожоги. Все четверо находились в момент взрыва на территории части. Лечить их будут амбулаторно.





Очевидцы делятся фотографиями пожара в соцсетях.