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06 августа,
2019
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Новости

Склад с боеприпасами взорвался в Красноярском крае

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Красноярском крае произошел пожар в воинской части № 74008 недалеко от Ачинска. Об этом сообщает портал Дела.ру. 


Прогремели взрывы на складе боеприпасов, где размещен инженерно-саперный полк. К месту происшествия направились экстренные службы. 


В пресс-службе ЦВО (Центральный военный округ) отметили, что загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, личный состав склада эвакуировали.


Агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник, что горят две площадки, на которых в общей сложности находятся около 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 миллиметров. По его словам, взрывы пока продолжаются.


В Ачинскую межрайонную больницу № 1 доставлены два человека с осколочными ранениями, сообщил ТАСС. После оказания медицинской помощи их обещают отпустить домой.

Позже стало известно о еще двух пострадавших. Они получили ожоги. Все четверо находились в момент взрыва на территории части. Лечить их будут амбулаторно.


Очевидцы делятся фотографиями пожара в соцсетях. 

Склад с боеприпасами взорвался в Красноярском крае
Фото: соцсети
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