СК возбудил дело об исчезновении главы филиала Сбербанка в Стрежевом

Глава филиала Сбербанка в городе Стрежевой Томской области пропал без вести. По данному факту региональное СУ СК возбудило дело по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.





Как уточнили в пресс-службе, сообщение о пропаже банкира поступило от его жены.





«Установлено, что в 8.10 ч. 28 августа 2019 года Фомин Павел Николаевич, проживающий в г. Стрежевой, вышел из дома с малолетним ребенком, которого отвел в детский сад, после чего ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его место нахождения не установлено, в связи с чем у следствия имеются основания полагать, что в отношении него совершено преступление», — говорится в сообщении.





В настоящее время следователи совместно с сотрудниками полиции проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.





Кроме того, в ведомстве просят всех, кто обладает информацией, представляющей интерес для следствия, обратиться в местный отдел СК по адресу Стрежевой, улица Н. Мержи, 3 или по телефонам 8 (382-59) 5-99-22 и 8-913-811-49-30 (круглосуточно).



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