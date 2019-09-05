СК возбудил дело о нападении сотрудника Росгвардии на прохожего в Новосибирске

СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудником Росгвардии, который напал и избил прохожего.





Видеозапись конфликта опубликовали в соцсетях. По словам очевидцев, инцидент произошел 30 августа. Мужчина шел по улице Панишева в Октябрьском районе, когда рядом с ним остановился автомобиль ФГУП «Охрана». Из него вышли сотрудники Росгвардии, которые попытались что-то узнать у прохожего. После появления ролика СКР анонсировал проверку по факту случившегося.





«Сотрудник войск национальной гвардии, находясь при исполнении служебных обязанностей в Октябрьском районе Новосибирска, увидел проходящего по дороге мужчину и остановил его, при этом не представился и не объяснил требования действующего законодательства о причинах его остановки, — говорится в сообщении СК. — Мужчина в свою очередь направился дальше по своему маршруту, при этом не совершая в указанный момент какого-либо правонарушения. После этого сотрудник войск национальной гвардии применил в отношении мужчины насилие, а именно: нанес ему удар в область лица, после чего схватил за шею и повалил на землю».





По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Расследование дела продолжается.