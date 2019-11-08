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08 ноября,
2019
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Новости

СК: В Якутии пилот посадил за штурвал самолета с пассажирами свою подругу

ТВ2
ТВ2
43 минуты назад

Пилота авиакомпании «ИрАэро» обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По версии следствия, он посадил за руль самолета с пассажирами свою подругу. 

Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Фото: aviablogger.com

31 августа 2019 года один из членов экипажа неправомерно провел в кабину девушку, не имеющую допуска и свидетельства к осуществлению полетов с соответствующими квалификационными отметками, и передал ей управление воздушным судном Ан-24, следовавшим по маршруту Якутск-Саккырыыр – Якутск, — говорится в сообщении Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте. — На борту самолета находились пассажиры.

«Baza» 7 ноября опубликовала видео, на котором девушка сидит за штурвалом самолета, а человек за кадром говорит ей, как нужно рулить. В подписи к видео говорится, что речь идет о самолете компании «ИрАэро», а за штурвалом сидит 33-летняя подруга пилота. 

В «ИрАэро» сперва изъявили сомнения в том, что видео связано с пассажирскими перевозками компании, но после отстранили подозреваемого в нарушении закона пилота до конца расследования. В случае если вина сотрудника компании будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы. 


В марте 1994 года самолет компании «Аэрофлот», летевший рейсом Москва-Гонког, упал в лесу под поселком Малый Майзас в Кемеровской области. Командир лайнера посадил за штурвал своего 15-летнего сына, подросток не справился с управлением. В авиакатастрофе погибли 75 человек. 

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