СК: пожар в авто, где нашли тело мужчины, произошел из-за короткого замыкания

По предварительным данным регионального СК, причиной пожара в автомобиле, где 15 сентября погиб 27-летний мужчина, стало короткое замыкание электрического оборудования.
После проверки следствие установило, что 27-летний томич ночью 15 сентября находился в состоянии алкогольного опьянения в салоне своего ВАЗ-21013 на парковке возле дома. Машина была непригодна для эксплуатации после произошедшего ранее ДТП.
«В утреннее время в салоне автомобиля произошло возгорание, в ходе тушения которого было обнаружено тело данного мужчины. В салоне автомобиля обнаружен сотовый телефон, подключенный через зарядное устройство к аккумулятору, на котором имеются следы термического воздействия. Предположительной причиной возгорания автомобиля стало замыкание электрического оборудования. По предварительным данным, мужчина скончался от отравления угарным газом», — сообщает Следственный комитет.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили очевидцев. Дополнительно следствие устанавливает другие обстоятельства случившегося.
Ранее Агентство ТВ2 со ссылкой на региональное МЧС сообщало, что автомобиль ВАЗ 2113 сгорел во дворе дома на улице Шевченко, 45 рано утром в воскресенье, 15 сентября. На водительском сидении пожарные нашли тело парня 1992 года рождения.