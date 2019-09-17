СК: пожар в авто, где нашли тело мужчины, произошел из-за короткого замыкания

По предварительным данным регионального СК, причиной пожара в автомобиле, где 15 сентября погиб 27-летний мужчина, стало короткое замыкание электрического оборудования.



После проверки следствие установило, что 27-летний томич ночью 15 сентября находился в состоянии алкогольного опьянения в салоне своего ВАЗ-21013 на парковке возле дома. Машина была непригодна для эксплуатации после произошедшего ранее ДТП.





«В утреннее время в салоне автомобиля произошло возгорание, в ходе тушения которого было обнаружено тело данного мужчины. В салоне автомобиля обнаружен сотовый телефон, подключенный через зарядное устройство к аккумулятору, на котором имеются следы термического воздействия. Предположительной причиной возгорания автомобиля стало замыкание электрического оборудования. По предварительным данным, мужчина скончался от отравления угарным газом», — сообщает Следственный комитет.





Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили очевидцев. Дополнительно следствие устанавливает другие обстоятельства случившегося.