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17 сентября,
2019
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Новости

СК: пожар в авто, где нашли тело мужчины, произошел из-за короткого замыкания

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

По предварительным данным регионального СК, причиной пожара в автомобиле, где 15 сентября погиб 27-летний мужчина, стало короткое замыкание электрического оборудования.


После проверки следствие установило, что 27-летний томич ночью 15 сентября находился в состоянии алкогольного опьянения в салоне своего ВАЗ-21013 на парковке возле дома. Машина была непригодна для эксплуатации после произошедшего ранее ДТП.


«В утреннее время в салоне автомобиля произошло возгорание, в ходе тушения которого было обнаружено тело данного мужчины. В салоне автомобиля обнаружен сотовый телефон, подключенный через зарядное устройство к аккумулятору, на котором имеются следы термического воздействия. Предположительной причиной возгорания автомобиля стало замыкание электрического оборудования. По предварительным данным, мужчина скончался от отравления угарным газом», — сообщает Следственный комитет.


Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили очевидцев. Дополнительно следствие устанавливает другие обстоятельства случившегося.

Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото: ТВ2

Ранее Агентство ТВ2 со ссылкой на региональное МЧС сообщало, что автомобиль ВАЗ 2113 сгорел во дворе дома на улице Шевченко, 45 рано утром в воскресенье, 15 сентября. На водительском сидении пожарные нашли тело парня 1992 года рождения.

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