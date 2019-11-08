СК не завел дело на иркутского сенатора, которого обвинили в нападении журналисты РЕН ТВ

31 августа съемочная группа РЕН ТВ работала в Улан-Удэ на встрече сенатора Вячеслава Мархаева с местными жителями. Журналисты утверждают, что после заданного Мархаеву вопроса о его причастности к подпольному игорному бизнесу сенатор и его помощники стали выкручивать руки корреспонденту Евгении Могилевской и выхватывать камеру у оператора. В результате произошедшего оператор получил ушиб, а корреспондент — вывих руки, заявили на РЕН ТВ.

Следственный комитет по Республике Бурятия отказался заводить дело на сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты РЕН ТВ обвинили в нападении. Об этом со ссылкой на постановление СК сообщает ТАСС.

Вячеслав Мархаев в ответ заявил, что он и его помощники «просто убирали» от лица аппаратуру съемочной группы.

Были попытки пресечь их [сотрудников РЕН ТВ] действия, они просто внаглую, нахально лезли своей аппаратурой в глаза, нос, лицо, ее даже не выхватывали, а просто убирали, не более того, — сказал Мархаев. — Они провоцируют и создают такие ситуации, это также будут подавать как чрезвычайную ситуацию, вообще безобразие. То, что от них такая реакция будет, никто не сомневался.

Следствие решило, что слова корреспондента и оператора РЕН ТВ «не нашли своего объективного подтверждения» и опровергаются видеозаписями случившегося и показаниями свидетелей. Также сотрудники СК сослались на результаты судмедэкспертизы, которая не нашла повреждений у съемочной группы.





Не было возбуждено дело и по обвинению журналистов в препятствовании предвыборной агитации, выдвинутое со стороны Вячеслава Мархаева. В частности, следствие сослалось на закон «О СМИ», который дает журналисту право искать, запрашивать, получать и распространять информацию.





В августе РЕН ТВ выпустило расследование о связи Мархаева с подпольным игорным бизнесом в Улан-Удэ. В нем со ссылкой на местных жителей говорится, что одно из нелегальных казино в городе продолжает работу, несмотря на частые визиты туда активистов. По словам горожан, заведение якобы неофициально принадлежит бизнесмену Вячеславу Маркову, мужу племянницы Мархаева.





Ранее сенатор Мархаев заявил, что действия ОМОНа во время оппозиционных митингов в Москве были «неправомерными» и «профессионально неграмотными».





Вячеслав Мархаев возглавляет Бурятское региональное отделение КПРФ с 2008 года. С 2015 года является членом Совета Федерации от правительства Иркутской области. Раньше сенатор был командиром бурятского ОМОНа. В конце июня 2019 года члены бурятского отделения коммунистической партии выдвинули его на пост мэра Улан-Удэ, на этих выборах политик проиграл.