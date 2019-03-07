СК не нашел преступления в действиях Юрия Гурдина, купившего госквартиру на льготных условиях

Следственный комитет не стал заводить уголовное дело по факту превышения полномочий на вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина. Ранее заместитель губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин приобрел квартиру, которая некоторое время была в собственности региона, «в беспроцентную рассрочку на десять лет без первоначального взноса и переплат».

В августе 2018 года томский штаб Алексея Навального опубликовал расследование, посвященное Юрию Гурдину. Активисты обнаружили, что в 2013 году замгубернатора приобрел квартиру на льготных условиях , и передали информацию в УМВД по Томской области. УЭБиПК нашел состав преступления в действиях заместителя губернатора и передал все материалы в СКР для возбуждения дела.

В следственном комитете провели собственную проверку. Ведомство опросило замгубернаторов Андрея Кнорра, Александра Феденева, бывшего зама Леонида Резникова и бывшего начальника департамента по управлению госсобственностью Алексея Трынченкова. Последний рассказал, что в 2012 году его вызвал управделами губернатора Анатолий Иванов, который рассказал о решении губернатора купить квартиры иногородним замам.





«Изначально разговор был вообще о приобретении за бюджетные деньги квартир в собственность указанным лицам. Но я сразу сказал, что это невозможно, поскольку не предусмотрено действующим законодательством», — приводятся слова Трынченкова в документе.





На покупку квартир было выделено 20 млн рублей. Андрей Кнорр и Леонид Резников от этого предложения отказались, потому что «сочли недостаточными выделенные средства уровню их притязаний». Юрий Гурдин согласился и сказал Алексею Трынченкову, что хочет вполне определенную квартиру.