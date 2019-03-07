СК не нашел преступления в действиях Юрия Гурдина, купившего госквартиру на льготных условиях
Следственный комитет не стал заводить уголовное дело по факту превышения полномочий на вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина. Ранее заместитель губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин приобрел квартиру, которая некоторое время была в собственности региона, «в беспроцентную рассрочку на десять лет без первоначального взноса и переплат».
В августе 2018 года томский штаб Алексея Навального опубликовал расследование, посвященное Юрию Гурдину. Активисты обнаружили, что в 2013 году замгубернатора приобрел квартиру на льготных условиях, и передали информацию в УМВД по Томской области. УЭБиПК нашел состав преступления в действиях заместителя губернатора и передал все материалы в СКР для возбуждения дела.
В следственном комитете провели собственную проверку. Ведомство опросило замгубернаторов Андрея Кнорра, Александра Феденева, бывшего зама Леонида Резникова и бывшего начальника департамента по управлению госсобственностью Алексея Трынченкова. Последний рассказал, что в 2012 году его вызвал управделами губернатора Анатолий Иванов, который рассказал о решении губернатора купить квартиры иногородним замам.
«Изначально разговор был вообще о приобретении за бюджетные деньги квартир в собственность указанным лицам. Но я сразу сказал, что это невозможно, поскольку не предусмотрено действующим законодательством», — приводятся слова Трынченкова в документе.
На покупку квартир было выделено 20 млн рублей. Андрей Кнорр и Леонид Резников от этого предложения отказались, потому что «сочли недостаточными выделенные средства уровню их притязаний». Юрий Гурдин согласился и сказал Алексею Трынченкову, что хочет вполне определенную квартиру.
Позднее департамент приобрел квартиру за 6 595 700 рублей. Трынченков отметил, что бесплатно передать эту квартиру в собственность нельзя. Так и состоялась сделка: через три месяца квартиру передали Гурдину на условиях рассрочки платежа на 10 лет, по 10% стоимости ежегодно.
В своих показаниях Трынченков подчеркивает, что передача жилья из областной собственности госпредприятию проходила в рамках закона, а последующая продажа квартиры вице-губернатору прошла правовую экспертизу при регистрации в Росреестре.
Следственный комитет не нашел состава преступления. Ведомство отказалось возбудить дело в отношении Гурдина. Томский штаб Навального уже обжаловал данное решение.
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