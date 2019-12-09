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09 декабря,
2019
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СК ищет подростка, ушедшего из детского центра в Томской области

ТВ2
ТВ2
15 минут назад

Следователи разыскивают несовершеннолетнего Ивана Ячменева, который самовольно ушел из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Зырянском районе.


«Ячменев Иван Николаевич, 20.12.2004 года рождения, который 6 декабря 2019 года в 16 часов 00 минут самовольно покинул ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Родник», расположенный по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Чердаты, пер. Мира, 2а и до настоящего времени не вернулся», — говорится в сообщении.

СК ищет подростка, ушедшего из детского центра в Томской области
Фото: СК по Томской области

Ранее парень уже уходил из центра, состоит на учете в ПДН. На вид Ивану 17 лет, рост выше 175 см, глаза голубые. Был одет в синюю куртку, черную вязаную шапку и светлые кроссовки.


Региональный СК просит всех, кто знает о местонахождении Ивана Ячменева, сообщить в ведомство по телефону: 8-913-811-49-30.

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