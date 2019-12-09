СК ищет подростка, ушедшего из детского центра в Томской области

«Ячменев Иван Николаевич, 20.12.2004 года рождения, который 6 декабря 2019 года в 16 часов 00 минут самовольно покинул ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Родник», расположенный по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Чердаты, пер. Мира, 2а и до настоящего времени не вернулся», — говорится в сообщении.

Следователи разыскивают несовершеннолетнего Ивана Ячменева, который самовольно ушел из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Зырянском районе.

Ранее парень уже уходил из центра, состоит на учете в ПДН. На вид Ивану 17 лет, рост выше 175 см, глаза голубые. Был одет в синюю куртку, черную вязаную шапку и светлые кроссовки.





Региональный СК просит всех, кто знает о местонахождении Ивана Ячменева, сообщить в ведомство по телефону: 8-913-811-49-30.