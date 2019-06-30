Ситуация в Иркутске: тысячи людей пострадали от небывалого подъема воды
Как сообщает Тайга.Инфо, Владимир Путин прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область. Он провел совещание, где ему рассказали о последствиях небывалого подъема воды.
В наводнении пострадали тысячи людей. На совещании говорили о плывущих домах, ушедших под воду мостах и дорогах. Речь также шла о спекулятивных ценах, подтопленных скотомогильниках, нескором восстановлении Тулуна и способах выплаты компенсаций.
Полный текст совещания по ситуации с наводнениями опубликовали на сайте Президент России.
В совещании приняли участие глава МЧС Евгений Зиничев, полномочный представитель Президента в Сибирском федератом округе Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, первый вице-премьер – Министр финансов Антон Силуанов, руководители профильных министерств, ведомств и муниципальных образований.
Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?