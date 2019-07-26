«Системные недостатки»: МЧС по Томской области о проверках в детских лагерях

Сотрудники областного ГУ МЧС рассказали о результатах проверок противопожарных мер, проведенных в детских лагерях.





Всего МЧС проверило 69 лагерей, в том числе пять палаточных. Статус одного из них — в Первомайском — остается неясным: глава сельского поселения заявляет, что это не лагерь, а турслет. Хотя если срок пребывания детей больше недели, по документам он должен проходить как палаточный лагерь. По сообщению чиновников, прокурор Первомайского района уже вручил владельцам лагеря предупреждение.



Заместитель начальника главного управления МЧС по Томской области Антон Сибиряков рассказал, что ведомство провело 20 ночных рейдов. Сотрудники проверяли режим работы палаточных лагерей, безопасность расположения костров и действия персонала при пожарах. Системными недостатками Сибиряков назвал отсутствие планов эвакуации, неподготовленность пожарных щитов и слишком близкое расположение палаток рядом с деревьями.



Напомним, 23 июля пожар произошел в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. Тогда погибли четверо детей. В разрешительных документах на него не было речи о палатках — только о капитальных строениях, но и при их проверке в мае обнаружилось множество нарушений. На совещании после пожара сотрудники госструктур не смогли объяснить, как на этом месте появился палаточный лагерь, и ответить, проверяли ли его на безопасность.