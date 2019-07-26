Добрые новости
26 июля,
2019
Новости

«Системные недостатки»: МЧС по Томской области о проверках в детских лагерях

Влад Карпов
Влад Карпов
4 часа назад

Сотрудники областного ГУ МЧС рассказали о результатах проверок противопожарных мер, проведенных в детских лагерях.


Всего МЧС проверило 69 лагерей, в том числе пять палаточных. Статус одного из них — в Первомайском — остается неясным: глава сельского поселения заявляет, что это не лагерь, а турслет. Хотя если срок пребывания детей больше недели, по документам он должен проходить как палаточный лагерь. По сообщению чиновников, прокурор Первомайского района уже вручил владельцам лагеря предупреждение. 

Заместитель начальника главного управления МЧС по Томской области Антон Сибиряков рассказал, что ведомство провело 20 ночных рейдов. Сотрудники проверяли режим работы палаточных лагерей, безопасность расположения костров и действия персонала при пожарах. Системными недостатками Сибиряков назвал отсутствие планов эвакуации, неподготовленность пожарных щитов и слишком близкое расположение палаток рядом с деревьями. 

Напомним, 23 июля пожар произошел в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. Тогда погибли четверо детей. В разрешительных документах на него не было речи о палатках — только о капитальных строениях, но и при их проверке в мае обнаружилось множество нарушений. На совещании после пожара сотрудники госструктур не смогли объяснить, как на этом месте появился палаточный лагерь, и ответить, проверяли ли его на безопасность.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.