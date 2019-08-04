«Система требует развития»: власти об адаптации заключенных в Томской области

Власти Томской области задумались о создании центра социальной адаптации осужденных. Этот вопрос они обсуждали на межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, заседание которой прошло накануне.

«Уровень рецидивной преступности в Томской области в последние годы превышает среднероссийский показатель и составляет около 70 процентов. При этом более 80 процентов людей, совершивших преступления повторно, не имели постоянного места работы», — обозначил проблему заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.





По словам начальника департамента труда и занятости населения Томской области Светланы Грузных, ежегодно в работе нуждаются около тысячи бывших заключенных, но в центры трудоустройства обращаются лишь 30-40 % из них.





«У большинства низкая мотивация к труду и высокие требования к зарплате. Многие приходят только за справкой для МВД о том, что встали на учет, — пояснила Светлана Грузных. — Работодателей также приходится стимулировать: в течение двух месяцев областной бюджет компенсирует им часть затрат на зарплату осужденных. Фактическое возмещение на одного работника для южных районов составляет 13 202 рубля в месяц, для северных — 15 303 рубля».





Старший инспектор регионального управления Федеральной службы исполнения наказания Максим Хаткевич перечислил более 20 рабочих профессий, которым обучаются заключенные томских колоний. «В минувшем году введены три новые востребованные на региональном рынке труда специальности — пекарь, слесарь-сантехник, рабочий зеленого хозяйства», — сообщил Хаткевич.





Действующую систему ресоциализации осужденных замгубернатора Игорь Толстоносов назвал эффективной, но требующей развития. Для этого межведомственной комиссии поручено изучить опыт Красноярского края, где в формате государственно-частного партнерства (ГЧП) работает центр социальной адаптации осужденных, предоставляя услуги по принципу «одного окна».





«От органов соцзащиты, службы занятости и специалистов системы исполнения наказания после рабочей поездки в Красноярск жду конкретного решения о целесообразности создания подобного центра в Томской области», — резюмировал заместитель губернатора.