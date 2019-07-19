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19 июля,
2019
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Система маркировки некоторых товаров заработает в Томске с 2020 года

Раиса Гибнер
Раиса Гибнер
2 часа назад

До 2020 года должны быть маркированы: молочная продукция, табачные изделия, препараты для лечения высокозатратных нозологий. К 2024 году – все товары общественного употребления, рассказал начальник таможни Андрей Агашев. 


Так потребитель всегда сможет узнать основные параметры: дату, время, производителя и место выпуска. 


«С 1 июля запущен переходный период до 1 марта по обуви и препаратам для лечения высокозатратных нозологий. С 15 июля начался эксперимент (пока в добровольном порядке) маркировки молочной продукции. Он продлится где-то до 29 февраля 2020 года по установлению правительства», – говорит Андрей Агашев. 


Он отмечает, что эксперимент с маркировкой меховых изделий, который проводился с 2016 года и действует в настоящее время, внушает оптимизм. По оценкам Минпромторга России, легальный сегмент рынка вырос в 12,5 раз. Такого же эффекта ожидают от маркировки, например, на табачную продукцию. 


Напомним, что обязательная маркировка ждет и обувь. А с 1 июля в соответствии с решением правительства все сырье и готовая молочная продукция станут проходить сертификацию в системе «Меркурий».

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