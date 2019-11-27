«Система-112» заработает на всей территории Томской области

Система вызова экстренных служб по единому телефонному номеру «112» начнет работу на всей территории Томской области в 2020 году. Ранее Счетная палата сообщала, что номер службы спасения «112» работает в 12 из 85 регионов России.

Сегодня номер «112» доступен для 84 % жителей Томской области. Сейчас номер «112» открыт для опытной эксплуатации в Томске, Северске, Стрежевом, а также Шегарском, Колпашевском, Кожевниковском, Парабельском и Томском районах. Компания-подрядчик — Ростелеком — также завершила подготовку инфраструктуры для подключения к системе оставшихся 12 муниципалитетов.





«Мы проложили последние 35 километров волоконно-оптических линий связи до единых дежурно-диспетчерских и экстренных оперативных служб в 12 районах. К единой сети также подключены Томская областная поисково-спасательная служба и резервный центр обработки вызовов», — сообщил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.





«Система-112» позволяет организовать прием и обработку обращений населения о чрезвычайных ситуациях и происшествиях по принципу «одного окна». Звонок, поступивший на «112», попадает в Центр обработки вызовов единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета (ЕДДС) или автоматически переадресовывается в региональный и резервный центры, система определяет местоположение звонящего, оператор формирует карточку происшествия, вызов в течение нескольких секунд приходит в оперативные службы.



