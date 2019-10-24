Сироту из Новокузнецка обвинили в «неуважении к власти» за видео с разорванной Конституцией РФ

Сироту из Новокузнецка Игоря Горланова, который шесть лет не может получить жилье, обвинили в «неуважении к власти». Он записал видеоролик, в котором рвет Конституцию РФ.

«На меня заведено административное дело о «явном неуважении к Конституции» из-за видеоролика, в котором я рву Конституцию РФ по причине того, что члены партии «Единая Россия» не соблюдают Конституцию, которая обязывает их выполнять свои функции по обеспечению меня жильем как лица, изъятого государством, даже по судебному решению», — написал он на странице ВКонтакте.





Видео с заголовком «Это мне больше не пригодится» Горланов выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в начале октября.





«Игорь это сделал из-за того, что государство не выделяет положенную ему как сироте квартиру - на очереди он стоит уже шесть лет. Он не оскорблял Конституцию РФ, а показал, что государство не соблюдает ее принципы, а именно: нарушает 40 статью Конституции», — пояснила сайту «Сибирь.Реалии» адвокат Горланова Мария Янкина.





Отдел полиции Новокузнецка ведет административное расследование. Горланову грозит штраф на сумму от 100 до 200 тысяч рублей.





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