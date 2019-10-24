Добрые новости
24 октября,
2019
1
фото
Новости

Сироту из Новокузнецка обвинили в «неуважении к власти» за видео с разорванной Конституцией РФ

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сироту из Новокузнецка Игоря Горланова, который шесть лет не может получить жилье, обвинили в «неуважении к власти». Он  записал видеоролик, в котором рвет Конституцию РФ. 

Сироту из Новокузнецка обвинили в «неуважении к власти» за видео с разорванной Конституцией РФ

«На меня заведено административное дело о «явном неуважении к Конституции» из-за видеоролика, в котором я рву Конституцию РФ по причине того, что члены партии «Единая Россия» не соблюдают Конституцию, которая обязывает их выполнять свои функции по обеспечению меня жильем как лица, изъятого государством, даже по судебному решению», — написал он на странице ВКонтакте.


Видео с заголовком «Это мне больше не пригодится» Горланов выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в начале октября.


«Игорь это сделал из-за того, что государство не выделяет положенную ему как сироте квартиру - на очереди он стоит уже шесть лет. Он не оскорблял Конституцию РФ, а показал, что государство не соблюдает ее принципы, а именно: нарушает 40 статью Конституции», — пояснила сайту «Сибирь.Реалии» адвокат Горланова Мария Янкина.


Отдел полиции Новокузнецка ведет административное расследование. Горланову грозит штраф на сумму от 100 до 200 тысяч рублей.


Поддержи ТВ2! Мы пишем о том, что происходит, а не о том, что прикажут писать.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.