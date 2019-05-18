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18 мая,
2019
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Синоптики: в выходные в Томске возможны грозы с ветром до 22 м/с

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

В выходные в Томске возможны грозы и усиление ветра до 22 м/с, сообщает пресс-служба мэрии.

Синоптики: в выходные в Томске возможны грозы с ветром до 22 м/с

В ближайшие сутки в Томске прогнозируют переменную облачность, ночью без осадков. Во второй половине дня в субботу возможен небольшой дождь, гроза. Ветер южный ночью 5-10 м/с, местами усиления до 15 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура ночью +4...+6°С, днем +16...+18°С.


Администрация Томска рекомендует горожанам при усилении ветра избегать опасных мест: вблизи щитовой рекламы, слабозакрепленных конструкций, наклоненных деревьев. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, чтобы не спровоцировать дорожно-транспортные происшествия и автомобильные пробки.


Ранее сообщалось, что в выходные ожидается потепление до +23ºС, которое продлится недолго. 21 мая в Томске прогнозируется очередное понижение температуры, и лишь 24 мая столбик термометра начнет подниматься вверх. 

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