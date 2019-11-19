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19 ноября,
2019
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Синоптики рассказали, когда в Томске и области снова похолодает

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Синоптики рассказали, что относительно теплая погода, которая установилась на днях в Томске и области, снова сменится резким похолоданием.

Синоптики рассказали, когда в Томске и области снова похолодает

«До 22 числа температурный фон будет до -30°С. Мы прогнозируем температуру воздуха по области ночью при облачности -22…-25°С, местами -27…-32°С. Днем температура будет в пределах -18…-23°С, в северных районах до -28°С. В Томске температура воздуха ночью опустится до -26...-28°С, днем до -21°С».


Синоптики отмечают, что низкая температура будет держаться до 22 ноября.

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