Синоптики рассказали, когда в Томске и области снова похолодает

Синоптики рассказали, что относительно теплая погода, которая установилась на днях в Томске и области, снова сменится резким похолоданием.

«До 22 числа температурный фон будет до -30°С. Мы прогнозируем температуру воздуха по области ночью при облачности -22…-25°С, местами -27…-32°С. Днем температура будет в пределах -18…-23°С, в северных районах до -28°С. В Томске температура воздуха ночью опустится до -26...-28°С, днем до -21°С».





Синоптики отмечают, что низкая температура будет держаться до 22 ноября.