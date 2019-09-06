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06 сентября,
2019
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Синоптики рассказали, когда томичам ждать первые заморозки

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Ночные отрицательные температуры уже фиксировались в районах Томской области, рассказала главный метеоролог региона Светлана Рюхтина. В Томске термометры опустятся ниже нуля ночью после 10 сентября. 

Синоптики рассказали, когда томичам ждать первые заморозки

«Сегодня, с 5 на 6 сентября, в Богашево у нас была +1 температура, поэтому можно сказать, что в Томском районе уже были заморозки, в самом Томске нет, 6 градусов. Основной холод в Томске пойдет после 10 сентября, там 11-12 числа самые будут холодные ночи, когда все замерзнет в огородах», — рассказала синоптик.


Ранее российский гидрометцентр сообщал о заморозках в сибирских регионах. Речь шла о ночных отрицательных температурах (до -2) 6 сентября в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.


Рюхтина добавила, что в эти выходные, 7 и 8 сентября, погода в городе будет без осадков. Днем воздух прогреется от 12 до 21 градуса, ночью будет 7 градусов тепла.

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