Синоптики рассказали, когда томичам ждать первые заморозки

Ночные отрицательные температуры уже фиксировались в районах Томской области, рассказала главный метеоролог региона Светлана Рюхтина. В Томске термометры опустятся ниже нуля ночью после 10 сентября.

«Сегодня, с 5 на 6 сентября, в Богашево у нас была +1 температура, поэтому можно сказать, что в Томском районе уже были заморозки, в самом Томске нет, 6 градусов. Основной холод в Томске пойдет после 10 сентября, там 11-12 числа самые будут холодные ночи, когда все замерзнет в огородах», — рассказала синоптик.





Ранее российский гидрометцентр сообщал о заморозках в сибирских регионах. Речь шла о ночных отрицательных температурах (до -2) 6 сентября в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.





Рюхтина добавила, что в эти выходные, 7 и 8 сентября, погода в городе будет без осадков. Днем воздух прогреется от 12 до 21 градуса, ночью будет 7 градусов тепла.