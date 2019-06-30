Синоптики рассказали, какая погода ждет томичей в воскресенье

По данным регионального центра по гидрометеорологии, днем в Томске будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем в Томске составит +19...+21°С.

Сегодня в Томске отпразднуют День молодежи. В рамках «МолФеста – 2019» будут работать шесть интерактивных уличных площадок на площади Ново-Соборной.





На время празднования Дня молодежи в Томске ограничат движение транспорта, о том, как перекроют улицы, читайте в материале.