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30 июня,
2019
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Синоптики рассказали, какая погода ждет томичей в воскресенье

ТВ2
ТВ2
1 час назад

По данным регионального центра по гидрометеорологии, днем в Томске будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8  м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем в Томске составит +19...+21°С.

Синоптики рассказали, какая погода ждет томичей в воскресенье

Сегодня в Томске отпразднуют День молодежи. В рамках «МолФеста – 2019» будут работать шесть интерактивных уличных площадок на площади Ново-Соборной. 


На время празднования Дня молодежи в Томске ограничат движение транспорта, о том, как перекроют улицы, читайте в материале.

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