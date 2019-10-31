Добрые новости
31 октября,
2019
1
фото
Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет томичей в первые выходные ноября

ТВ2
ТВ2
13 минут назад

На День народного единства выходные продлятся со 2 по 4 ноября — с субботы по понедельник. ТВ2 узнало у сотрудников Томского гидрометцентра, какая погода ждет жителей региона в эти три дня. 

Синоптики рассказали, какая погода ждет томичей в первые выходные ноября

Температура 1 ноября будет аномально высокой, — рассказала ТВ2 глава отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина. — В области ожидается до +10°С тепла, по северным районам 0...+5. В Томске мы прогнозируем +7...+9°С , но осадки в виде дождя. Уже в ночь с 1 на 2 ноября в Томскую область придет холодный фронт. С его приходом температура упадет до отрицательных значений и сохранится такой 3 и 4 числа.

Светлана Рюхтниа добавила, что 1 ноября ожидаются осадки в виде дождя. В ночь на 2 ноября дождь, по прогнозам синоптиков, перейдет в мокрый снег и будет идти вплоть до 4 ноября.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.