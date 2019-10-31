Синоптики рассказали, какая погода ждет томичей в первые выходные ноября

Температура 1 ноября будет аномально высокой, — рассказала ТВ2 глава отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина. — В области ожидается до +10°С тепла, по северным районам 0...+5. В Томске мы прогнозируем +7...+9°С , но осадки в виде дождя. Уже в ночь с 1 на 2 ноября в Томскую область придет холодный фронт. С его приходом температура упадет до отрицательных значений и сохранится такой 3 и 4 числа.