Синоптики рассказали, какая погода ждет томичей в первые выходные ноября
На День народного единства выходные продлятся со 2 по 4 ноября — с субботы по понедельник. ТВ2 узнало у сотрудников Томского гидрометцентра, какая погода ждет жителей региона в эти три дня.
Температура 1 ноября будет аномально высокой, — рассказала ТВ2 глава отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина. — В области ожидается до +10°С тепла, по северным районам 0...+5. В Томске мы прогнозируем +7...+9°С , но осадки в виде дождя. Уже в ночь с 1 на 2 ноября в Томскую область придет холодный фронт. С его приходом температура упадет до отрицательных значений и сохранится такой 3 и 4 числа.
Светлана Рюхтниа добавила, что 1 ноября ожидаются осадки в виде дождя. В ночь на 2 ноября дождь, по прогнозам синоптиков, перейдет в мокрый снег и будет идти вплоть до 4 ноября.
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