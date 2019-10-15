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15 октября,
2019
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Новости

Синоптики рассказали, когда в Томске рассеется смог

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Смог в Томске мог установиться из-за долгого отсутствия осадков и лесных пожаров, рассказала ТВ2 глава отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина. Синоптики ожидают, что в ближайшие дни дым развеется.

Фото: ТВ2
Фото: ТВ2
Фото: ТВ2
Фото: ТВ2

В Томском районе три лесных пожара отмечено, от этого смог и стоит, — пояснила глава отдела метеорологии Светлана Рюхтина. — Но сейчас погода будет меняться. Уже к вечеру сегодняшнего дня мы ожидаем, что пойдут небольшие осадки, которые 17 октября станут умеренными. Думаю, завтрашний день будет уже совсем другой.

Синоптик добавила, что начнутся осадки в виде дождя, но уже 18 октября перейдут в мокрый снег.


Ранее ТВ2 сообщало, что в минувшие выходные в Томской области потушили семь лесных пожаров. По условиям погоды в лесах региона установилась высокая пожарная опасность.

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