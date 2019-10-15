Синоптики рассказали, когда в Томске рассеется смог

В Томском районе три лесных пожара отмечено, от этого смог и стоит, — пояснила глава отдела метеорологии Светлана Рюхтина. — Но сейчас погода будет меняться. Уже к вечеру сегодняшнего дня мы ожидаем, что пойдут небольшие осадки, которые 17 октября станут умеренными. Думаю, завтрашний день будет уже совсем другой.