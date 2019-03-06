Синоптики прогнозируют раннее вскрытие рек в Томской области
В этом году синоптики прогнозируют наступление положительных температур в третьей декаде марта, что вызовет обильное таяние снега в регионе и раннее вскрытие рек.
Об этом на областной комиссии по ЧС рассказал начальник отдела гидрометеорологии гидрометцентра Петр Севостьянов. По его прогнозам, анализ погоды и гидроусловий позволяет сказать, что реки в этом году вскроются на 3-6 дней раньше, чем в предыдущие сезоны.
«Во время вскрытия на Оби в районе Никольского, Молчаново, Колпашево и на Томи в районе Томска могут образоваться ледовые заторы, повыситься уровень воды, возможны подтопления. Максимальный ожидаемый уровень подъема воды — около нормы. Опасные отметки подтопления могут достигаться на прибрежных территориях: вблизи дачных участков в Молчаново, в Колпашеве и Тегульдете. Из-за интенсивного таяния снега в ряде районов возможны подтопления дорог», — рассказал синоптик.
При этом, высота снежного покрова равна 42 сантиметрам, что является превышением нормы на 3 сантиметра; в северных и западных районах этот показатель ниже нормы на 5 сантиметров. Толщина льда на реках Томской области — от 40 до 70 сантиметров, это меньше нормы на 2-5 сантиметров. На февраль запас воды в снежном покрове, по словам синоптика, составил от 103 до 147% от нормы, наименьший запас воды сейчас сконцентрирован на реке Тым, самый большой — в бассейне реки Чая.
Ранее сообщалось, что региональное управление МЧС и областные власти утвердили план подготовки к весеннему половодью. На противопаводковые мероприятия бюджет выделил 25 миллионов рублей.
До начала паводкового сезона в регионе проверят состояние защитных гидротехнических сооружений, хранилищ агрохимикатов и зимней стоянки плавсредств. В муниципалитетах подготовят пункты временного размещения людей, медикаменты, ГСМ, корм для животных. В режим повышенной готовности перейдут служба медицины и катастроф и санавиация.
«План подготовки к весеннему половодью в 2019 году включает более 40 мероприятий — от медицинского и продовольственного снабжения до обеспечения транспортной доступности. Каждое из них направлено на практическое решение задач в сфере защиты населения и территорий, для чего мы объединяем силы всей группировки территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС», — комментировал ранее замгубернатора по безопасности Игорь Толстоносов.
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