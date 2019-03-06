Синоптики прогнозируют раннее вскрытие рек в Томской области

В этом году синоптики прогнозируют наступление положительных температур в третьей декаде марта, что вызовет обильное таяние снега в регионе и раннее вскрытие рек.





Об этом на областной комиссии по ЧС рассказал начальник отдела гидрометеорологии гидрометцентра Петр Севостьянов. По его прогнозам, анализ погоды и гидроусловий позволяет сказать, что реки в этом году вскроются на 3-6 дней раньше, чем в предыдущие сезоны.