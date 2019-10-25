Синоптики предупреждают томичей о снегопаде и сильном ветре

Штормовое предупреждение объявлено на 28 и 29 октября, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным синоптиков, днем 28 октября и ночью 29 октября по области и городу ожидаются осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Скорость ветра составит 15-20 м/с, возможны шквалистые порывы со скоростью 25-27 м/с.





МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.





Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.





Следует быть предельно осторожными с открытыми источниками огня. Порывы ветра могут превратить любое незначительное загорание в крупный пожар с необратимыми последствиями.





Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.





Руководители муниципалитетов, заинтересованных ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.